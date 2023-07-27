«Большинство адаптируется»: эксперт раскрыла пользу экспериментальной рабочей недели

Почти половина россиян (49%) поддерживает идею сократить рабочую неделю до четырех дней, сообщает РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob. Как отмечается, больше всего сторонников этой инициативы среди молодежи.

Психолог в сфере бизнеса Екатерина Корендясева считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю может повысить продуктивность сотрудников.

«У многих людей наблюдается эмоциональное выгорание из-за огромного количества работы. Эволюционно человек не готов к такому труду, особенно интеллектуальному. Три выходных дня помогут им уделять больше времени семье и собственным нуждам. А, значит, и работать они будут эффективнее», — заявила Корендясева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист отметила, что в тех странах, где тестировали четырехдневный рабочий режим, сотрудники стали брать меньше отгулов и больничных.

«Даже если количество рабочих часов в оставшиеся четыре дня увеличится, большинство адаптируется — три выходных дня хорошо замотивируют. Почти половину недели мы посвятим семье, отдыху и коротким поездкам», — пояснила психолог.

Но у такого рабочего графика есть и минусы. По мнению Корендясевой, часть работодателей может снизить зарплаты, что сотрудникам не понравится.

«Кроме того, возвращаться домой мы будем позже, будут проседать социальные сферы, а в течение недели будет меньше свободного времени. Хотя третий выходной это компенсирует: вместо коротких отрезков отдыха по вечерам мы получим целый день и распланируем его так, как нам удобно», — заключила психолог.

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