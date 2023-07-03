«Нужно работать не 12 часов, а головой»: выяснилось, какой режим работы можно считать идеальным

В России выросла продолжительность трудовой недели. Как следует из информации аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата, в первом квартале 2023 года этот показатель составил 38,5 часа, что является рекордом с 2018 года. РБК сообщили об этом.

Однако как рассказала основатель и генеральный директор российского HR-агентства Наталия Дубинникова, вряд ли это каким-то образом скажется на производительности труда.

«Как говорил Стив Джобс, нужно работать не 12 часов, а головой. Количество часов или дней на производительность действительно не влияет. Есть люди, которые половину рабочего времени проводят в социальных сетях или на офисной кухне за чашкой чая, потому они «отбывают часы», — рассказала специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время, уточняет Дубинникова, есть те сотрудники, которые работают в офисе, дома, на выходных, в отпуске. Кто-то из них просто в режиме многозадачности не успевает уложиться в рабочие часы, а кто-то просто обожает свою работу и не обращает внимания на время.

«Хотите увеличить производительность? Работайте с осознанностью сотрудников. Выясните, в чем мотивация человека, каких ресурсов ему не хватает, что придает ему сил и что мешает. В идеальном мире руководители применяют индивидуальный подход», — уточняет специалист.

Если эффективность сотрудника возрастает, например, в вечерние и ночные часы, руководитель мог бы давать ему возможность работать удаленно по особому графику.

«Кто бы там ни говорил про зону комфорта, но генерируем идеи, работаем с удовольствием и приносим максимум пользы мы именно тогда, когда нам комфортно. И если руководители обеспечивают этот комфорт, помогают своим сотрудникам, то производительность будет выше. Вне зависимости от проработанных часов», — подытожила HR-специалист.

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