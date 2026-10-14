Большинство москвичей назвали себя православными христианами

Две трети жителей Москвы (66%) считают себя православными христианами. Еще 14% называют себя атеистами, 10% относят себя к внеконфессиональным верующим, а 3% исповедуют ислам. Такие данные приводятся в совместном исследовании ученых факультета социальных наук НИУ ВШЭ и Центра социального проектирования «Платформа», пишет РИА Новости .

Согласно результатам опроса, 88% москвичей считают, что в столице существует религиозное многообразие. При этом православие многие воспринимают не только как религию, но и как часть русской культуры.

Около 41% жителей посещают храмы по праздникам, еще 30% делают это в соответствии с семейными традициями. При этом 18% опрошенных заявили о высокой вовлеченности в религиозные практики.

Исследователи также отметили растущий интерес к буддизму. Однако для многих москвичей он связан преимущественно с йогой, медитацией и вегетарианством, а не с собственно духовными практиками.

По данным исследования, жители столицы в возрасте 25–34 лет чаще обращаются за духовной помощью, чем люди в возрасте 45–59 лет. Об этом сообщили 12% молодых респондентов против 4% среди представителей старшей возрастной группы. Молодые москвичи также включают религию в повседневную жизнь, посещая религиозные кафе и общественные пространства.

Ранее сообщалось, сколько будут стоить поездки по России на ноябрьские праздники.