Сколько будут стоить поездки по России на ноябрьские праздники

Короткие путешествия по России на ноябрьские праздники обойдутся туристам примерно от ₽10 тыс. на человека. Более продолжительные экскурсионные туры на пять-шесть дней будут стоить от ₽30 тыс. до ₽50 тыс. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев.

В 2026 году День народного единства выпадает на среду, 4 ноября, поэтому праздничный день разделит рабочую неделю. Вторник, 3 ноября, будет сокращенным рабочим днем.

По словам эксперта, в этот период россияне чаще выбирают внутренние экскурсионные маршруты. Среди популярных направлений — города Золотого кольца, в том числе Суздаль, Владимир, Ярославль и Кострома. Востребованы также поездки в Великий Новгород, Псков и Изборск, а для короткого отдыха многие рассматривают Подмосковье.

Самый бюджетный вариант — двухдневный автобусный тур выходного дня. Он обойдется примерно в ₽10 тыс. на человека. Поездка на пять-шесть дней по Золотому кольцу или в Великий Новгород стоит от ₽30 тыс. до ₽50 тыс. на туриста.

Для пары путешествие на несколько дней может обойтись в ₽60–100 тыс. Семье из четырех человек стандартный тур с проживанием и экскурсиями будет стоить в среднем ₽120–200 тыс. Более комфортный отдых с перелетами и размещением в отелях высокого уровня потребует дополнительных расходов.

Большинство туристов, как отметил Гареев, предпочитают поездки на два-три дня. Однако есть и те, кто выбирает путешествия продолжительностью пять-шесть дней. Чаще всего это семьи, которым удобнее отдыхать без спешки.

Ранее более 30 рейсов в Москву перенаправили из-за ограничений в аэропортах.