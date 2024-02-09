Большинство немцев назвали избыточной помощь Украине со стороны ФРГ

Германия отправляет Киеву слишком много вооружений и ресурсов. За это проголосовала самая большая по количеству группа немецких граждан при социологическом опросе. Данный опрос провел социологический институт YouGov, а его результаты сообщило агентство DPA.

39% участников социологического опроса заявили, что военная помощь, которая оказывается Украине, чересчур велика. Заметно меньше людей, 26%, сочли помощь соразмерной и правильной по объему. Еще меньшее число респондентов, 18%, выступили за то, чтобы отправлять украинцам еще больше оружия и боеприпасов. 17% затруднились с выбором вариантов, у них нет никакой точки зрения на данный вопрос.

Отмечается, что наибольший процент таких скептиков выявлен среди сторонников партии «Альтернатива для Германии». В то же время «зеленые» ратуют за как можно большие объемы поставок для Киева.

Ранее немецкому канцлеру Олафу Шольцу предрекли, что он и его страна останутся основным донором Украины. Глава ФРГ не сумел убедить конгресс США в необходимости посильной помощи в финансировании правительства Зеленского.