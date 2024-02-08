Визит канцлера Германии Олафа Шольца в США не оправдал ожиданий, поскольку не удалось убедить конгресс проголосовать за помощь Украине, что, как отмечает Politico, превратит Германию в основного донора Киева.

По данным издания, Шольц не предвидел, что в США он столкнется с трудностями в убеждении властей страны, в том числе конгресса, который отказывается выделить финансовую помощь Украине. Ранее немецкий канцлер мог полагать, что США будут полностью защищать и финансировать Украину, в то время как Германия будет оказывать им в этом посильную помощь. Однако теперь ситуация может измениться, поскольку Дональд Трамп начинает активно вмешиваться в политические процессы, а политические элиты США подстраиваются под его решения и решения конгресса.

Этот поворот событий ставит перед Германией новые вызовы и обязанности в отношении поддержки Украины, что требует от Канцлера возможного пересмотра своих действий и слов, так как сам Шольц не хотел бы оставаться один в своей помощи и поддержке режиму Киева.

Ранее мы писали о том, что на Украине расформировали полицейский полк из-за отказа идти на фронт.