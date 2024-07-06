Брат советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка скончался в России

В России ушел из жизни на 60-м году Владимир Подоляк, являвшийся родным старшим братом советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Об этом передает SOTA*.

Сообщается, что Подоляк-старший умер еще 19 мая. В сети публикуют фото с его могилы, где на фото он в военном кителе со множеством наград. В числе которых наградной знак за службу в российской военной разведке (ГРУ)

К слову, 59-летний полковник разведки Подоляк был на пенсии и не участвовал в специальной военной операции на Украине.

Подоляк-младший, фактически, отказался от своего брата. По его неоднократным заявлениям Михаила Подоляка в СМИ, он давно перестал общаться с Владимиром и не имеет якобы ничего общего с ним за то, что брат поддержал СВО.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк разозлился из-за постоянного продвижения российских войск.

* - признана нежелательной организацией в РФ