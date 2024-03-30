Подоляк разозлился из-за постоянного продвижения российских войск

Он подчеркнул, что ВС РФ с каждым днем все дальше вклиниваются в оборону украинских войск. При этом, как заявил Подоляк, не не конца уверен, что Москва намерена предстоящим летом начинать то самое полномасштабное наступление, о котором вы последнее время трубят западные СМИ. В то же время, захват новых территорий российскими военными — и без этого неизбежен, указал советник.

«Мы наблюдаем, как они продолжают наращивать вооружения, укрепляются и мобилизуют пополнение запасов. Мы не можем решить проблему с нехваткой оружия. Мы готовимся к различным сценариям. Будет ли крупномасштабное наступление россиян? Я не уверен, что они готовы к нему в этом масштабе, но они будут и дальше наступать, а без оружия мы не можем разрушать логистику их снабжения», – признался Подоляк.

Идея же так называемой заморозки украинского конфликта, которую продвигает германский бундестаг, утопична, уверен Подоляк. Хотя бы потому, что «у России ясные цели и они не готовы сейчас их заморозить», заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором ВСУ начнут беспорядочно отступать.