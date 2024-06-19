Британские экоактивисты раскрасили знаменитый Стоунхендж
Фото: [flickr.com]
Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевую порошковую краску на камни Стоунхенджа.
У своей соцсети экоактивисты написали, что сделали это, чтобы заставить будущее правительство поэтапно отказаться к 2030 году от ископаемого топлива.
Они уверяют, что краска смоется после первого дождя, но не объясняют, как раскрашивание одного из символов страны может помочь обходиться без нефтепродуктов.
Мегалитическое сооружение в графстве Уилтшир внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Время сооружения Стоунхенджа датируют от 3000 до 2000 лет до нашей эры. Вокруг памятника до сих пор ведутся споры о его предназначении.
Ранее активисты обесточили завод Tesla в Германии. Илон Маск назвал их самыми глупыми экотеррористами в мире.