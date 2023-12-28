«Будет могилы рыть»: Стас Барецкий предложил работу Александру Иншакову после скандала с Ивлеевой

Певец, шоумен и актер Стас Барецкий жестко раскритиковал продюсера Александра Иншакова, подавшего в суд на Анастасию Ивлееву. По его мнению, скандальная «голая вечеринка» — не повод требовать такие суммы от девушки.

После мероприятия в столичном клубе Mutabor Иншаков с единомышленниками заявили, что устроенные звездами непотребства доставили им «нравственные страдания».

«Меня взбудоражило то, что Иншаков, человек которого я уважал, вызвался содрать миллиард с Ивлеевой. Ладно, если бы он был какой-то чудик или мошенник, а тут артист, создатель культовой «Бригады». Я его раньше считал настоящим мужиком, но он оказался меркантильным человечком. Он опозорился в моих глазах и глазах многих людей, я думаю. Он решил на этом хайпануть, и у него это получилось», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Барецкий напомнил, что уже пообещал выделить Анастасии миллиард рублей. Так как шоумен возглавляет Союз Профессиональных Ритуальных Агентов, он сможет найти эти деньги, в том числе подключив бизнес-партнеров.

«Я надеюсь, что Иншаков еще одумается и еще заберет свое заявление. Некрасиво мужику бодаться с девушкой, тем более, она уже и так поняла, что сделала глупость. Настю уже наказали — лишили корпоративов, которые сейчас массово идут. Мы с Александром оба из 90-х. Если ему нужны деньги, я готов устроить его на кладбище работать. Обучим его ритуальным услугам, выдадим лицензию. Хоть агентом, хоть водителем. Захочет — будет могилы рыть», — отметил певец.

На вечеринке, добавил наш собеседник, никого не зарезали, никого не изнасиловали. Звезды бесятся с жиру, но это их жизнь и их возможности. Перевоспитывать же их уже бесполезно — все они взрослые и сами совершают глупости.

«Что касается Иншакова, кто он такой? Эксперт по нравственности или полицейский? Да никто он — бывший каскадер и такой себе продюсер. Передаю ему привет из 90-х и советую одуматься, ведь эти игры до добра не доводят. Что сказали бы ему Саша Белый, Космос? Они бы не одобрили давление на женщину», — подчеркнул Барецкий.

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