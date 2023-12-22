«Из гнилой рыбы ухи не сваришь»: солдат объяснил, почему участники «голой вечеринки» не нужны на СВО

Рэпер VACIO, отличившийся на развратной вечеринке Насти Ивлеевой в московском клубе Mutabor, арестован на 15 суток, а полиция ищет еще двоих мужчин, поцеловавшихся прямо на танцполе во время того же мероприятия. Об этом сообщил SHOT .

Произошедшее в столице вызвало широкий общественный резонанс. Многие интернет-пользователи, общественные деятели и даже депутаты Госдумы вознегодовали из-за непотребного поведения звезд в тяжелое для России время. Некоторые даже требовали отправить любителей острых ощущений в зону СВО.

Военнослужащий ВС РФ, командир одного из подразделений с позывным Арчи, прокомментировал нам ситуацию. По его словам, такое наказание участникам вечеринки точно не подходит.

«Это никак не задевает тему боевых действий. Они не выступают против СВО, а живут своей жизнью. Да, это аморально, это некрасиво и это плохой пример. Всегда можно найти гнилую рыбу, но уху из нее уже не сваришь. Поэтому нужно просто проходить мимо таких людей и не обращать на них особого внимания. А по поводу отправки их на фронт — тут они точно не нужны», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Боец признался, что никак не осуждает звезд и простых граждан, отметившихся на скандальном мероприятии, так как считает их больными людьми.

«Это ненормальное поведение для человека, неподобающее, аморальное. Я на таких внимания не обращаю. Они больные, точно так же, как люди, которые придерживаются нетрадиционной ориентации. Поэтому не вижу смысла отправлять их за острыми ощущениями на фронт — они тут будут бесполезны и неудобны. Таких людей нужно отправить на отдельный остров, чтобы они показывали друг другу свою безнравственность», — заключил военный.

Ранее в Госдуме придумали, как наказать участников разврата в клубе Mutabor.