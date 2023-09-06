«Будет пытаться отсрочить этот момент»: выяснилось, почему Панин не хочет обратно в Россию
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В столице Эстонии был задержан российский актер Алексей Панин*. Скандальный артист устроил пьяный дебош.
Теперь, как рассказала астролог и таролог Марина Морион, его судьба находится в подвешенном состоянии.
«Ситуация, скорее всего, произошла из-за того, что человек устал. Он не видит смысла в каких-то дальнейших действиях в плане работы и какого-то дальнейшего развития, ему кажется, что ничего не получится, и все пути закрыты», — пояснила она в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам собеседницы, сейчас Панин* переживает из-за своих финансов, думает о том, сколько может потерять или, возможно, о человеке, который мог бы ему помочь своими ресурсами, возможностями разрешить вопросы с задержанием гораздо быстрее.
«Помощь российской власти в этой ситуации, скорее всего, будет эффективна, но сам Алексей не будет испытывать от этого радости. Скорее всего, на это будет влиять тот факт, что в случае возвращения в РФ его тут ждет срок. Человек будет всеми силами пытаться отсрочить этот момент», — считает астролог.
Ранее психолог рассказал, почему Панин* употребляет алкоголь.
*признан иностранным агентом в РФ