«Будет пытаться отсрочить этот момент»: выяснилось, почему Панин не хочет обратно в Россию

«Помощь российской власти в этой ситуации, скорее всего, будет эффективна, но сам Алексей не будет испытывать от этого радости. Скорее всего, на это будет влиять тот факт, что в случае возвращения в РФ его тут ждет срок. Человек будет всеми силами пытаться отсрочить этот момент», — считает астролог.