«Недовзрослевший маменькин сынок»: психолог раскрыл главные проблемы Панина, из-за которых он пьет

Российский актер Алексей Панин* вновь оказался в центре серьезного скандала. По данным СМИ, его задержали за пьяный дебош в эстонской столице, городе Таллине. Ему грозит до пяти лет колонии.

Как рассказал психолог Сергей Костеренко, одиозный артист демонстрирует поведение типичного алкоголика.

«На видео задержания, разлетевшихся по Сети, слышно, как детским тоном, жалобно он призывает сотрудников полиции дать ему сигарету. Из более ранних событий видно, как он был чрезмерно, не по возрасту зависим от мамы. Можно сказать, это недовзрослевший маменькин сынок», — описал эксперт проблемы артиста в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, гиперопека мамы и воспитанная жалость к себе не дают звезде фильма «Жмурки» повзрослеть.

«Внутри он чувствует себя «недостаточно мужчиной». Чтобы доказать себе свою значимость, он склонен к эпатажным выходкам. Алкоголь ему нужен, чтобы снизить чувство неполноценности и суметь проявить себя более смело», — добавил психолог.

Панину*, продолжил Костеренко, могла бы помочь серьезная психологическая работа над характером.

«Например, может помочь индивидуальная терапия с исцелением детских травм, исправлением искажений воспитания, восстановлением здоровой самооценки. Но он выбирает другой способ — алкоголь, который за годы стал его непреодолимой зависимостью», — подытожил психолог.

Собеседник пояснил, что характер — это совокупность наших реакций на происходящее, и обусловлены эти реакции именно предыдущим опытом, установками, убеждениями. Проработав их, Панин» смог бы «исцелиться» и прийти в себя.

«Изменяя отношение к прошлому, принимая новые решения, внедряя иные модели поведения, человек обновляет характер. Меняются поступки, обновляется окружение, по-другому выстраиваются отношения с близкими. Меняется характер — меняется судьба», — разъяснил Костеренко.

Ранее мы сообщали, что Панина* задержали в Эстонии при попытке ворваться в чужие дома.

*признан иностранным агентом в РФ