«Будет вытягивать силы из людей»: экстрасенс раскрыла, чем опасна живая новогодняя ель

Каждый год перед главным праздником зимы не утихают споры: что лучше — живая елка или искусственная. Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, какая новогодняя ель принесет счастье, а какая — только негатив.

По ее словам, на Руси Новый год отмечали весной, в день весеннего равноденствия, а зимой его стали праздновать по указанию Петра 1.

«Ель считалась у наших предков дурным деревом — деревом смерти. Неслучайно на кладбищах можно заметить еловые лапы, так как корни этой традиции уходят вглубь времен», — рассказала Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Несмотря на невероятный хвойный аромат, продолжила ясновидящая, все же нежелательно приносить домой срубленное дерево.

«Лучше поставить искусственную елку, так как она будет нести только ту энергетику, которой вы ее зарядите, в отличие от живой, которую безжалостно срубили. К тому же, чтобы она не засохла раньше времени, дерево нужно подпитывать водой, а с водой она будет вытягивать жизненные силы из людей. Это одна из причин, почему многие чувствуют себя очень усталыми после праздников», — добавила Алиева.

Нет ничего хорошего в том, чтобы рубить деревья ради развлечения, уверена экстрасенс.

«Мы должны относиться к природе бережно. Елка, срубленная ради нескольких дней, могла жить, расти, приносить благо людям. Массовая вырубка елей несет только разрушительную энергию, не принесет никогда счастье. Ни тому, кто рубит ради забавы, ни тому, кто покупает», — заключила собеседница издания.

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