«Магнит для денег»: экстрасенс рассказала, что нужно иметь в доме, чтобы привлечь богатство

Стать богатыми и счастливыми мечтают практически все люди на нашей планете. Но для этого, как все прекрасно знают, нужно прикладывать усилия.

Впрочем, некоторым людям удача словно сама плывет в руки. Все потому, что они знают, какие вещи в доме нужно иметь обязательно, чтобы привлечь все необходимые блага.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, какие вещи приносят счастье и достаток. По ее словам, самый главный защитный оберег, который должен быть в каждом доме — это икона.

«Также держите дома свечи, чтобы зажечь их для связи с высшими силами. В доме обязательно должны быть мед и яблоки, чтобы жизнь была сладкой. А также этими продуктами можно задобрить домового», — рассказала Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ясновидящая также посоветовала купить и повесить у двери колокольчик, потому что его чистый хрустальный звон отпугивает злых духов.

«Пальма и денежное дерево — обязательные атрибуты достатка в доме. Эти растения являются настоящими магнитами для денег. Разложите монетки по углам, и вы удивитесь, как деньги начнут приходить. Конечно, не стоит забывать и про подкову — это символ удачи, проверенный веками, который отлично притягивает богатство в дом», — заключила собеседница издания.

Ранее известная ясновидящая Алиева рассказала, какое наказание будет ждать человека, совершившего переклад.