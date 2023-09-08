«Будут нас склонять к переговорам»: шаманка Батыр рассказала, как повернется ход СВО в октябре

«Виден лишь намек на разговоры. Значит серьезных каких-то переговоров не будет. Будут нас склонять к тому, чтобы Россия и Украина сели за «круглый стол», но обстоятельного диалога точно не будет. Зато не будет и серьезных потерь, проблем. Победы будут. От места к месту наши позиции будут улучшаться», — поделилась эзотерик.