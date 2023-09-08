«Будут нас склонять к переговорам»: шаманка Батыр рассказала, как повернется ход СВО в октябре
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Ход спецоперации может поменяться в октябре 2023 года. Об этом рассказала эзотерик, шаманка Елена Батыр.
Она шаманским способом оценила ситуацию следующего месяца в зоне соприкосновения и увидела лишь позитивные знаки.
«В октябре ничего плохого для России не показало, никаких острых действий я не вижу, там будут приятные известия. В начале месяца мы будем получать сообщения о том, что наши солдаты прошли по определенным направлениям, улучшили позиции», — отметила Батыр в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также шаманке был показан знак переговоров, но он не слишком крепкий.
«Виден лишь намек на разговоры. Значит серьезных каких-то переговоров не будет. Будут нас склонять к тому, чтобы Россия и Украина сели за «круглый стол», но обстоятельного диалога точно не будет. Зато не будет и серьезных потерь, проблем. Победы будут. От места к месту наши позиции будут улучшаться», — поделилась эзотерик.
Напомним, ранее шаманка рассказала, какой осенний месяц станет знаковым для России.