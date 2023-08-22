«Сулит удачу»: шаман рассказала, какой осенний месяц станет знаковым для России

Представители российской власти в сентябре 2023 года будут размышлять о возможных переговорах с Украиной. Так считает эзотерик-нумеролог и шаман Елена Батыр.

По ее словам, основной задачей наших политиков будет поворот данного процесса в пользу России.

«Август прошел в сомнениях. Сентябрь тоже будет в сомнениях. Это будет касаться именно России, то есть не России с Украиной или с кем-то, а именно больше улучшения внутреннего положения дел в стране», — пояснила Батыр в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Из-за этого, продолжила эзотерик, первый осенний месяц пройдет в переживаниях. Однако из любой ситуации будет найден выход.

«Наши будут думать, как составлять план, как действовать, чтобы получить то, что нам нужно в предстоящих переговорах. Но хочу сказать сразу: октябрь будет хорошим. России этот месяц сулит удачу. А вот декабрь будет трудным: показаны какие-то подставы, хитрости, обман. Придется быть очень внимательными», — отметила шаман.

Ранее политолог предположил, что СВО может закончиться в октябре.