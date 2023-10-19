Бухалово, Лох и Шалава: какие населенные пункты хотят переименовать в Госдуме

По мнению авторов инициативы, жители населенных пунктов Пуково, Бухалово, Лох, Мусорка, Шалава и других похожих регулярно сталкиваются с травлей со стороны граждан, проживающих в благозвучных городах, деревнях и поселках.

«Депутаты, продвигая свою законодательную инициативу, должны объяснить, сколько это будет стоить бюджету. Пока я не вижу даже приблизительных подсчетов, как и списка населенных пунктов, которые требуется срочно переименовать, потому что кто-то решил, что название нехорошее», — высказал свою точку зрения известный российский экономист, профессор Никита Кричевский.

Он подчеркнул, что смена названия города или деревни — это прежде всего смена всех вывесок, печатей, документов. Даже приблизительно невозможно представить, в какую конечную сумму такой проект может вылиться. И кто станет оценивать имена собственные — какое ругательное, а какое нет?

«То, что кажется смешным и оскорбительным для депутатов, на самом деле может не быть таковым с точки зрения русского языка. Надо смотреть этимологию, то есть происхождение слова», — уверен Кричевский.

Так, например, возмущающиеся жители ярославской деревни Шалава, в которой проживает 69 человек, при желании могли бы легко выяснить, что в царские времена прозвище «Шалава» применялось равно как к мужчинам, так и к женщинам и происходило от слова шалый, шальной, то есть лихой и бесшабашный, добавил собеседник издания.

А еще одно судьбоносное решение сделает вскоре ЦБ.