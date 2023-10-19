«Для ускорения развития»: выяснилось, какое судьбоносное решение скоро примет ЦБ

На ближайшем заседании совета директоров ЦБ по ключевой ставке, ее уровень может не измениться. Об этом рассказал экономист, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

По его словам, такое решение, скорее всего, регулятор примет благодаря тому, что падение рубля и связанную с ним инфляцию удалось остановить принятием указа об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров.

«Дальнейшее повышение ставки возможно в пределах 1-2%. Но это нецелесообразно, так как снизит доступность кредитов для населения и бизнеса. Для ускорения развития экономики следует обеспечить и прогарантировать инвесторам устойчивость курса рубля и увеличить доступность финансирования, в том числе за счет снижения ключевой ставки в среднесрочной перспективе», — добавил Перепелица в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, уточнил он, пока текущая ситуация с уровнем инфляции и доходами бюджета является приемлемой, уровень ставки не будет меняться. Но в случае улучшения или ухудшения ситуации, могут быть приняты меры по увеличению или снижению ставки.

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