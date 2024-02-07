Бульвар А. П. Чехова благоустроят в Подмосковье в этом году
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В 2024 году в городском округе Чехов планируют провести благоустройство бульвара А. П. Чехова, работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«На бульваре появится фонтан с арт-объектом по мотивам произведения «Чайка». В зоне отдыха под навесом появится уличная библиотека, где все желающие смогут почитать книги как в бумажном, так и электронном варианте. На площади также будут высажены цветники и вишни», — уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В рамках работ со стороны улицы Чехова планируют создать главную входную группу по мотивам произведений писателя, вдоль аллеи будут размещены арт-объекты. Помимо этого, здесь обустроят фонтан, качели, памятник А. П. Чехову и вишневый сад.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.