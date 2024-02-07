Бульвар А. П. Чехова благоустроят в Подмосковье в этом году

«На бульваре появится фонтан с арт-объектом по мотивам произведения «Чайка». В зоне отдыха под навесом появится уличная библиотека, где все желающие смогут почитать книги как в бумажном, так и электронном варианте. На площади также будут высажены цветники и вишни», — уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.