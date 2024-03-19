Новые фото фортификаций, которые возводит враг в Одесской области, выложили в сеть ряд пабликов в соцсетях.

Как можно наблюдать, ВСУ второпях укрепляют свои оборонные линии в тылу. Как говорят местные жители, Киев уверен, что именно по Одесской области скоро будет нанесен удар российской армии.

Фото: [ соцсети ]

Тут так называемые зубы дракона, и километровые глубокие рвы. В последние устанавливаются бетонные бункеры, чтобы вести оттуда обстрел.

Паблики сообщают, что работают украинские боевики у спешке и круглосуточно, что явно со знаком минус должно отразиться на качестве возводимых укреплений.

Фото: [ соцсети ]

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее замглавы Донецкой народной республики Ян Гагин назвал длину санитарной зоны, которая будет установлена вглубь Украины.