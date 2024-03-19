Бункеры, рвы и «зубы дракона» — в сеть просочились фото оборонных укреплений ВСУ под Одессой
Фото: [соцсети]
Новые фото фортификаций, которые возводит враг в Одесской области, выложили в сеть ряд пабликов в соцсетях.
Как можно наблюдать, ВСУ второпях укрепляют свои оборонные линии в тылу. Как говорят местные жители, Киев уверен, что именно по Одесской области скоро будет нанесен удар российской армии.
Фото: [соцсети]
Тут так называемые зубы дракона, и километровые глубокие рвы. В последние устанавливаются бетонные бункеры, чтобы вести оттуда обстрел.
Паблики сообщают, что работают украинские боевики у спешке и круглосуточно, что явно со знаком минус должно отразиться на качестве возводимых укреплений.
Фото: [соцсети]
Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.
Ранее замглавы Донецкой народной республики Ян Гагин назвал длину санитарной зоны, которая будет установлена вглубь Украины.