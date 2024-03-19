Гагин назвал длину санитарной зоны, которая будет установлена вглубь Украины

Украинские войска необходимо отодвинуть вглубь Украины минимум на 250 километров. Об этом, комментируя недавнюю инициативу президента России Владимира Путина об установке так называемой санитарной зоны, заявил с беседе с РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.

По словам собеседника агентства, отсчет указанного расстояния пойдет, в частности, от границ новых регионов, которыми являются республики Донбасс, Херсонская и Запорожская области.

Та самая санитарная зона, о которой говорил Путин, должна пройти по радиусу действия наиболее дальнобойного вооружения, которое есть у украинских боевиков, подчеркнул Гагин.

«Соответственно, эта санитарная демилитаризованная зона должна проходить от исходных границ России в глубину территории противника. Какова дальность самого дальнобойного вооружения на Украине? Это порядка 250 километров. Как минимум на такое расстояние мы должны обезопасить свои границы от вероятных ударов противника», — заявил Гагин.

Замглавы ДНР добавил, что противник может в принципе и сам «добровольно оттянуть от границ России войска» на указанные 250 километров. В противном случае ему поможет это сделать российская армия.

«Либо наши войска обеспечивают это силой. Белгород, как и Донецк - российские города, которые подвергаются обстрелам ВСУ, именно поэтому если такие удары продолжатся, Россия будет вынуждена двигаться дальше - вглубь Украины», — заключил Гагин.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.