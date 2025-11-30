Бунт против волос: блогерша перестала бриться на шесть лет и показала, что с ней стало

Блогер Джорджия Пек опубликовала видео в своем аккаунте в TikTok, где рассказала о шестилетнем опыте отказа от бритья тела. Ролик набрал более 13 млн просмотров, передает « Лента.ру ».

В опубликованном материале автор демонстрирует естественную растительность на ногах и в подмышечных впадинах. Блогер объяснила, что ранее удаляла волосы из-за социальных стереотипов, но затем пересмотрела свое отношение к стандартам внешности.

По словам Пек, волосы на теле выполняют биологические функции, а их наличие является естественным состоянием организма. Она также отметила, что средства для депиляции содержат химические компоненты, что повлияло на ее решение.

Блогер подчеркнула, что не призывает к полному отказу от удаления волос, но рекомендует убедиться в отсутствии давления общества при принятии такого решения.

Ранее эксперт Ведерников посоветовал, куда спрятать подушку для мгновенного облегчения.