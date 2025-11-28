Боль в спине по ночам? Эксперт посоветовал, куда спрятать подушку для мгновенного облегчения

Известный анестезиолог-реаниматолог Андрей Ведерников в эфире популярной программы «Жить здорово!» на Первом канале поделился с телезрителями простым, но эффективным способом борьбы с болью в пояснице во время сна.

Специалист объяснил, что для этого можно использовать обычную подушку. Он рекомендует тем, кто предпочитает сон на боку, класть ее между ног. По словам Ведерникова, этот нехитрый прием помогает выровнять позвоночник и снять с поясничного отдела лишнюю и вредную нагрузку, которая часто и провоцирует болевые ощущения в ночное время.

Ранее кардиолог раскрыл ключевые правила для здоровья сердца и сосудов.