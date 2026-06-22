Бутерброд опаснее телефона: можно ли есть, пить и курить водителям за рулем

Про запрет телефона за рулем знают все. А что насчет бутерброда, шаурмы или чашки кофе? Можно ли есть за рулем и какие штрафы грозят водителям — интернет-издание «Подмосковье сегодня» узнало у автоюриста Дмитрия Славнова.

Многие водители по утрам пьют кофе за рулем, перекусывают бутербродами в пробках или жуют шаурму на ходу. И если за разговор по телефону без гарнитуры могут оштрафовать на 1,5 тыс. рублей, то что насчет еды?

«Прямого запрета в законодательстве по поводу еды нет. У нас есть запрет на пользование сотовым телефоном за рулем. По поводу еды, питья, напитков — ничего там не прописано. Поэтому запрета нет, есть можно», — пояснил автоюрист Дмитрий Славнов.

Однако эксперт настоятельно не рекомендует этого делать.

Почему еда опаснее телефона

«Еда за рулем куда опаснее, чем сотовый телефон. Телефон вы держите одной рукой, если он упадет — ничего страшного. Никогда водитель не опрокинет бутерброд либо кофе, потому что боится испачкать одежду. Всеми способами он будет сохранять продукты питания в руке и тем самым минимизировать управление автомобилем. Это куда страшнее, чем сотовый телефон», — предупредил Славнов.

Инстинкт сохранить еду и не испачкать одежду оказывается сильнее, чем инстинкт безопасности на дороге, отметил эксперт.

Что будет, если остановит инспектор ГИБДД?

Если инспектор остановит водителя, который жует бутерброд, штрафа за это не будет, однако эксперт посоветовал не рисковать и не есть за рулем.

«Есть специальные остановки, специальные места для парковки, общепиты, где вы можете остановиться, спокойно поесть, насладиться пищей, а потом продолжить свое движение», — порекомендовал автоюрист.

То же самое касается и курения за рулем — прямого запрета нет, но безопасность важнее.

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