Бузова разрыдалась в эфире из-за предсказания экстрасенса о личной жизни

Звезда «Битвы экстрасенсов» погадала в эфире певице Ольге Бузовой, которую очень волновало ее будущее. Исполнительница больше всего на свете мечтает о семье и ребенке. Как оказалось, не все так безнадежно, как считала артистка. Об этом пишет портал «Дни.ру» .

Ольга Бузова построила себе блестящую карьеру ведущей и поп-певицы, однако утопла в работе так, что не смогла сохранить отношения. Самыми серьезными были с футболистом Дмитрием Тарасовым, а позже с Давидом Манукянам. Однако ни с одним из мужчин женское счастье исполнительница не нашла.

Не так давно бывший муж артистки Дмитрий Тарасов стал отцом в четвертый раз. Это в очередной раз напомнило Бузовой о желании иметь собственную семью. В эфире Лина Джебисашвили рассказала, что может ожидать певицу в будущем, и найдет ли она свою любовь.

«Год повпахивай еще, а потом расслабься и утони в его объятиях. У тебя будет доченька», – утешила ведущую Джебисашвили.

Пока Бузовой читали предсказание, она не сдерживала слез. Для нее слова участницы мистического шоу оказались очень важны.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова хочет назвать ребенка в честь своей первой любви.