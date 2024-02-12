Ольга Бузова решила назвать сына в честь своего бывшего возлюбленного

Артистка Ольга Бузова не теряет надежду на то, что когда-то построит семью с любимым человеком и станет матерью. Она призналась, что уже выбрала имена для наследников, пишет The Voice.

Поющая ведущая Ольга Бузова выступила хедлайнером Big Love Show в Москве. Там она пообщалась с журналистами, которые узнали интересную информацию о личной жизни звезды.

По словам артистки, она бы очень хотела стать мамой, хотя еще не встретили «того самого». Сына она назовет в честь первой школьной любви, Алексеем, а вот дочь — Машей, но уже из личной симпатии к имени.

«Я это говорила еще четыре года назад. Не долетает до вселенной информация», — расстраивается певица.

Как напоминает портал «Дни.ру», личную жизнь Бузовой трудно назвать счастливой. Еще три года назад был шанс, что отношения с Давидом Манукяном выйдут на новый уровень. Однако пара рассталась, а певица снова посвятила большую часть времени сцене. С футболистом Дмитрием Тарасовым до этой истории тоже не сложилось, хотя ведущая и спортсмен были вместе чуть больше, чем четыре года.

Ранее сообщалось, что Бузову сразил недуг на фоне плотного гастрольного графика.