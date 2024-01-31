«Был настоящим миротворцем»: учитель бойца СВО раскрыла, почему тот стал военным

Учителя каждый год выпускают новые классы, но некоторые дети остаются в сердце педагога навсегда. Среди таких «любимчиков» был и будущий боец СВО Руслан Падурарь, который закончил 11 класс в евпаторийской школе. О парне рассказала его классная руководительница.

Из-за того, что отец Руслана Падурарь был военным, семья часто переезжала. По словам мамы Елены, лучшая школа была в Евпатории, ведь тогда парень попал к очень хорошему классному руководителю. Там он обучался только 10 и 11 классы.

«Классным руководителем была Екатерина Петровна Крайнова. Она смогла обнаружить скрытые таланты сына. Она была его идейным вдохновителем и стала одним из инициаторов создания школьного музея, посвященного ребятам, погибшим на СВО», — отметила мама бойца, говоря с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сама учитель поделилась, что когда Руслан только пришел в ее 10 класс, было ощущение, что этого мальчика она знает очень давно.

«Как-то очень легко и быстро он адаптировался среди новых одноклассников. А дальше — целых два года, когда он был всегда рядом со мной. Мальчишка с пытливым умом и очень добрым сердцем. На день учителя Русланчик привез мне из Севастополя фикус, и я стала называть цветок «Русик», над чем мой мальчик долго смеялся и даже спросил, не обидится ли мой сын», — улыбнулась воспоминаниям Крайнова.

За два года в новой школе было много всего: участие в конкурсах, соревнованиях, незабываемые походы и экскурсии, где каждый открывался со всех сторон. В новых условиях сразу ясно, что за человек перед тобой.

«О Руслане можно было сказать одним словом — надежный. А еще этот мальчишка был настоящим миротворцем, старался всегда принять на себя удар, если между одноклассниками возникало недопонимание. И от этого мне тоже всегда было спокойно: если Русланчик рядом, значит, все будет в порядке», — поделилась Екатерина Петровна.

Однажды после уроков учитель сидела с Русланом и пила чай. Как всегда, возник вопрос о том, какие планы на поступление после школы. Руслан выбирал между двух дорог: идти по инженерной стезе или стать военным. Выбрал второй путь. На вопрос: «Почему?» ответил, что должен продлить династию военных своей семьи. Но и инженерное дело тоже стало частью его жизни, он стал оператором БПЛА. Так все слилось воедино, а в школьном кабинете физики до сих находятся его приборы, например, катушка Теслы.

«Так тяжело говорить «был», «делал», потому что знаешь, что уже не откроется в школе дверь, и он не войдет — красивый, взрослый, подтянутый мальчик в военной форме, мой ученик, мой выпускник, мой Русланчик. Спасибо тебе большое за того ангелочка, которого ты мне подарил, уходя после 11 класса из школы», — сказала классный руководитель бойца.

Как сложилась судьба Руслана, мы рассказывали ранее.