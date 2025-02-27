Бывший боксер нокаутировал жительницу Томска на глазах у ребенка

В Томске мужчина ударил незнакомую женщину в лифте и довел ее до потери сознания, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Мужчина в состоянии опьянения возвращался после застолья от своего отца в доме на улице Енисейской. Он спустился на лифте на первый этаж и заблокировал выход. В этот момент на этаже находились две женщины и ребенок. Когда сибиряк вышел из кабины, то неожиданно ударил женщину. Она потеряла сознание от одного удара и позже была госпитализирована.

Сам мужчина после нападения скрылся. Его установили по горячим следам и поймали. Выяснилось, что ему 44 года, он ранее занимался профессиональным боксом. Было возбуждено уголовное дело.

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