Певицу Бучковскую из шоу «Голос» избил незнакомый мужчина

В центре Петербурга пьяный мужчина набросился с кулаками и избил певицу Анастасию Бучковскую, которая в шоу «Голос» была в команда Zivert. Об этом сообщил телеграм-канала Mash.

Инцидент произошел после того, как мужчину выгнали из находящегося на канале Грибоедова бара. Хулиган зашел в парадную и поднялся на верхний этаж думая, что там находится его квартира. Однако, на самом деле, он оказался в салоне красоты и студии вокала, где преподает Бучковская. Когда певица попыталась выгнать незваного гостя, он начал ее избивать руками и ногами, не остановившись, даже когда потерпевшая упала на лестничную площадку. Кроме того, 59-летний хулиган нанес травмы и сотруднице салона, находившегося рядом с вокальной студией.

В итоге пострадавшие попали в больницу с целым рядом различных травм, а мужчина был задержан. По словам Анастасии, в настоящее время она залечивает дома травмы, из-за которых даже отложила запись музыкального альбома.

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