Слепая ненависть поляков в отношении РФ приводит их к потере рассудка. Об этом заявил бывший депутат как Европарламента, так и польского сейма, Януш Корвин-Микке. Его слова привел журнал Myśl Polska.

Экс-парламентарий считает, что русофобия и ненависть к России заставляет поляков терять способность трезво мыслить и критически оценивать ситуацию. Именно по этой причине они не понимают, что Владимир Путин в 2014 году просто защитил жителей Крыма от украинского вторжения. Он также оценил отношение русских людей к жителям Польши.

«Они презирают нас, потому что считают приспешниками Белого дома», - заявил бывший депутат.

Ранее глава одной из польских спецслужб заявил о необходимости устрашить Россию. Он считает, что всем западным странам, в особенности Германии и Франции, необходимо резко нарастить военные расходы. Возросшая оборона стран НАТО напугает РФ, и та откажется от планов нападать на другие государства.