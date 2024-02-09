Глава польской спецслужбы Севера предложил устрашить Россию и тем самым предотвратить войну с ней

Руководитель Бюро Национальной безопасности Польши Яцек Севера считает, что в будущем может произойти вооруженное столкновение между РФ и Западом. Способом избежать такого развития событий станет увеличение военных расходов, это запугает Москву. Его точку зрения привело издание Rzeczpospolita.

Он заявил, что столкновения с Россией вполне возможно избежать, но это зависит исключительно от позиции западных государств, в частности Франции и ФРГ. Все они должны существенно нарастить свои военные расходы, чтобы заметно увеличить европейские оборонительные возможности. Это станет частью тактики устрашения России, поэтому чем больше денег будет тратиться на подготовку к войне, тем больше вероятность того, что она не состоится.

Севера не ответил на вопрос журналиста, собирается ли польское правительство размещать ядерное оружие из США на своей территории. Он только упомянул, что Польша подпадает под «ядерный зонтик» НАТО.

Ранее польский представитель заявил, что его правительство не будет депортировать военнообязанных украинцев на родину, чтобы те с оружием в руках воевали за собственную страну. Он пообещал, что вместо этого будут создаваться некие условия для добровольного возврата на Украину.