По словам Риттера, украинские войска не могут ничего противопоставить российским вертолетам и противотанковым ракетам, именно поэтому они застряли далеко от первой линии обороны. Эксперт считает, что войскам Украины не хватает ряда умений, например, навыка удерживать противника и подавлять его возможности. Также Риттер отметил, что ВСУ не могут собрать десятки тысяч людей и подкрепить их мощной техникой, поэтому все, чего добились киевские власти – это потеря множества людей.

Бывший разведчик подчеркнул, что Зеленский не сможет победить в конфликте. Риттер заметил, что ВСУ потребуется не меньше двадцати лет, чтобы дойти до Мелитополя, но этого не произойдет, так как люди закончатся раньше.