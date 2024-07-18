Бывший советник Кучмы Соскин: Зеленский довел страну до полного обвала

Украина под руководством Владимира Зеленского доведена до полного обвала во всех областях, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.

«Работать же уже невозможно, света нет, плюс началась засуха, значит не будет сельхозпродукции. Все идет к полному развалу. Ну, так что готовьтесь», — сказал Соскин.

Он отметил, что бюджет уже опустошен, и властям не удастся собрать дополнительные деньги с населения.

Сегодня украинский кабмин утвердил законопроект об увеличении налогов. Ставку военного налога предлагается повысить с 1,5% до 5%. Для юрлиц ввести военный сбор с любых видов деятельности, а для граждан — за покупку недвижимости или автомобиля.

Ранее депутат Рады Нина Южанина заявила, что Украина превращается в страну пенсионеров.