Украине предрекли превращение в страну пенсионеров уже этой осенью

Из-за проблем с энергоснабжением большинство населения покинет украинскую территорию. На ней останутся только старики, которые не в состоянии никуда уехать. Так считает депутат Верховной Рады Нина Южанина. Свою точку зрения она изложила в она в эфире YouTube-канала «Новости. Live».

По ее мнению, нехватка электроэнергии больше всего сказывается на семьях с детьми. Им надо готовить еду, хранить скоропортящиеся продукты в холодильнике, мыться и иметь возможность подняться наверх к месту проживания в многоэтажном здании, что невозможно без электричества.

«Люди, семьи, в которых есть дети, которые вернулись в страну или не выезжали, не смогут справиться с теми всеми заданиями, которые сейчас есть», - указала она.

Такими темпами уже этой осенью на Украине останутся исключительно пенсионеры, которые успешно выживают в таких условиях. В то же время у правительства Зеленского нет никакого внятного плана, как решить проблемы со светом.

Ранее журнал The Economist выразил мнение, что постоянное отключение электроэнергии очень быстро станет для украинцев привычным и обыденным делом. Киев совершенно не справляется с восстановлением своих электростанций, а обещание строительства атомных электростанций выглядит пустой тратой денег либо откровенным обманом.