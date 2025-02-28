Послу Украины в США Оксане Макаровой стало стыдно за поведение главы киевского режима Владимира Зеленского во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Видеоролик, на котором посол, очевидно, не смогла сдержать чувство стыда, распространился в Сети.

В пятницу, 28 февраля, Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Ожидалось, что в этот день между Украиной и США будет заключен договор по редкоземельным ресурсам, однако из-за словесной перепалки между американским лидером и Зеленским этого не произошло.

Макарова, наблюдая за спором Зеленского и Трампа, опустила взгляд и коснулась переносицы. Во время обсуждения она прикрыла глаза и несколько раз покачала головой в знак несогласия со словами нелегитимного украинского президента.

Во время встречи с Зеленским, на которой присутствовали журналисты, Трамп обвинил его в попытках развязать Третью мировую войну. Он также заявил, что глава киевского режима «играет с жизнями миллионов людей».

Итогом встречи стало изгнание Зеленского из Белого дома. Сторонам также не удалось согласовать сделку. Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться в Вашингтон после того, как будет готов к миру.

Ранее американский предприниматель Илон Маск резко прокомментировал вызывающее поведение Владимира Зеленского в Белом доме.