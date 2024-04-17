Чемпионат ФСИН России по самбо проходит в Подмосковье

В Подмосковье прошла торжественная церемония открытия Чемпионата ФСИН России по самбо, которая посвящены 145-й годовщине образования уголовно-исполнительной системы страны. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Московской области.

В состязаниях примут участие более 400 спортсменов, которые выступают в составе 53 сборных команд территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России. На церемонии открытия присутствовали начальник отдела организации служебно-боевой подготовки Управления кадров ФСИН России Дмитрий Дмитриев, а также главный тренер сборной команды России по самбо Дмитрий Трошкин. Кроме того, участие в ней приняли исполнительный директор областной Федерации самбо Александр Гавриленков и главный судья соревнований, спортивный судья всероссийской категории Сергей Ссорин. В ходе мероприятия также прошло вручение юбилейных ведомственных наград Минспорта России.

«Соревнования продлятся до 19 апреля. В последний день Чемпионата за золотые медали в своих весовых категориях будут бороться сильнейшие единоборцы России, вышедшие в финал», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.