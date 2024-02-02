Чемпионка мира Ольга Алиева помогала жителям обрушившегося подъезда в Ростове

Чемпионка мира по кикбоксингу Ольга Алиева в беседе с RT рассказала, как помогала жителям дома в Ростове-на-Дону после обрушения подъезда.

В Ростове-на-Дону обрушился подъезд: многие проснулись от того, что стена начала падать. Одна из жительниц, спортсменка Ольга Алиева, быстро сориентировалась в ситуации, хотя тоже немало перепугалась. Она помогла жителям, в том числе пожилым и соседу-инвалиду выбраться из завалов. Возможно, что в том числе благодаря ее поступку никто не пострадал и успешно эвакуировался из опасной зоны.

Как отметила Алиева, в квартире у нее остались деньги, оборудование, дорогой инвентарь. В феврале она должна была ехать на соревнования, но психологическое состояние сейчас не позволяет ей вернуться в привычный темп жизни.

Отмечается, что о героизме Алиевой узнал президент Федерации бокса Умар Кремлев, который пригласил девушку к себе в организацию, в Серпухов.

Напомним, дом, который обрушился в Ростове, был аварийным. Первый подъезд обрушился полностью, обнажив внутреннюю часть дома до пятого этажа.

Ранее сообщалось, что кошку Алису спасли из частично разрушившегося дома в Ростове.