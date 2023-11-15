Черная плесень и норовирусы: названы рестораны, в которых вредят здоровью

Вечер в ресторане — идеальный для многих вариант провести время с друзьями, родственниками или второй половинкой. Но чаще всего мы не подозреваем, насколько ответственно следует отнестись к выбору места для такого отдыха.

Эксперт по пищевой безопасности и основатель Форума по организации питания F&B Safety Forum Ольга Пасько назвала факторы, которые могут навредить здоровью гостей ресторанов.

Выбор заведения

По словам эксперта, сегодня в ресторанном бизнесе нет явных признаков, указывающих на то, что в заведении подают некачественную продукцию. Но есть косвенные факторы, на которые стоит обратить внимание. Обдуманный выбор места для отдыха сбережет вас от пищевого отравления и испорченного вечера.

«Мы с коллегами часто встречали вышколенные с точки зрения сервиса заведения с высоким чеком, но небольшим количеством посетителей. Из-за того, что гости появляются редко, на кухне копится много просроченных заготовок», — пояснила Пасько в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что не стоит проверять загруженность посадки в ресторане самостоятельно. Лучше предварительно посмотреть отзывы о нем в интернете. Этот совет может показаться очевидным, но чаще всего неудачный выбор ресторана связан со спонтанностью.

«Чаще всего люди не планируют, в какое место они пойдут, и заходят в то, что находится поблизости. Это можно назвать основным фактором риска, но есть и другие. Обратите на них внимание, если выбрали заведение спонтанно», — подчеркнула собеседница издания.

Чистота зала и посуды

Пасько порекомендовала проследить за чистотой зала: зеркал, витрин и декора.

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«Пыль и следы пальцев на поверхностях говорят о недостаточном внимании к санитарному состоянию. Если в зале не следят за чистотой, значит на кухне и в холодильниках все может быть только хуже. Отсюда появляется риск заработать пищевое отравление», — предупредила собеседница.

Еще один важный момент — чистота посуды и столовых приборов. Ее следует проверить с помощью небольшого ультрафиолетового фонарика: он выявит загрязнения на тарелках и столовых приборах.

«Вы можете обнаружить грязь или следы губной помады на столовых приборах. Это говорит о том, что в ресторане нет посудомоечной машины, а значит посуда недостаточно продезинфицирована. А если блюда подают на деревянной посуде, проследите, чтобы они были на пергаменте и не контактировали с деревом», — посоветовала Пасько.

По словам эксперта, с помощью лупы на деревянной посуде можно рассмотреть грибки актиномицеты — так называемую черную плесень.

Санузел и бассейны

Эксперт отметила, что в туалетах обязательно должен быть график уборки. Если его нет, это повышает риск плохого санитарного состояния кухни.

«А в морских ресторанах должны быть специализированные бассейны для аквакультур. Это важно, потому что очень часто небрежное отношение к ним приводит к заражению норовирусами. Они вызывают пищевое отравление», — заключила собеседница.

Ранее норовирус стал причиной отравления несовершеннолетних на празднике в Уфе.