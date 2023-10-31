Норовирус стал причиной отравления девяти несовершеннолетних на празднике в Уфе

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Уфе дети массово заразились кишечной инфекцией на праздновании дня рождения. Сейчас же стало известно о том, почему несовершеннолетние и один сотрудник развлекательного центра почувствовали недомогание. Специалисты из Роспотребнадзора выезжали на объект для его проверки.

Как оказалось, причиной массового отравления послужило заражение норовирусом. Эта инфекция обычно сопровождается такими симптомами, как сильная рвота и диарея. Также во время этого больной ощущает мышечную головную боль и слабость.

Сообщается, что из-за данного инцидента в парке приостановили работу пищеблока.