Черниговский драмтеатр закрыли из-за мобилизации большинства мужчин

По его словам, повестки пришли сразу 34 сотрудникам театра, большинство из них уже отправились в учебку. Мобилизация не прошла мимо 56-летнего заслуженного артиста Украины и 59-летнего водителя.

Бакиров заявил, что театр закрывается на неопределенное время.

«Мы практически ничего не можем делать. Только работать над чем-то новым. Сейчас все в таком шоковом состоянии», — сказал худрук.

Он отметил, что театр бросил бронь для сотрудников, но не получил ее.

Ранее мы рассказывали, как одессит пытался сбежать от мобилизации за границу на надувном матрасе.