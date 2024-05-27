Черниговский драмтеатр закрыли из-за мобилизации большинства мужчин
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Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко временно закрывается из-за мобилизации большинства мужчин-сотрудников, сообщил худрук театра Андрей Бакиров.
По его словам, повестки пришли сразу 34 сотрудникам театра, большинство из них уже отправились в учебку. Мобилизация не прошла мимо 56-летнего заслуженного артиста Украины и 59-летнего водителя.
Бакиров заявил, что театр закрывается на неопределенное время.
«Мы практически ничего не можем делать. Только работать над чем-то новым. Сейчас все в таком шоковом состоянии», — сказал худрук.
Он отметил, что театр бросил бронь для сотрудников, но не получил ее.
Ранее мы рассказывали, как одессит пытался сбежать от мобилизации за границу на надувном матрасе.