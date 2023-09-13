«Черные ритуалы на кладбище»: знаменитая ясновидящая рассказала, как делают переклад

Зависть не дает спокойно спать по ночам? У коллеги наметилось повышение, сосед купил новую машину — надо обратиться к колдунам и сделать переклад, чтобы ушли все проблемы. Именно так думают люди, когда решают навредить ближнему.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала о черных ритуалах на кладбищах, а также объяснила, почему карму все равно придется отработать.

«Если мы идем правильной дорогой, не «косячим», то прилетает очень мало. Но стоит свернуть не туда, и судьба начинает больно бить. А если человек отказывается от отработки и пытается сбросить на кого-то свою карму, то в итоге его ударит еще сильнее. Тот, кто перекладывает, делает себе отсрочку, это как жизнь взаймы», — пояснила Алиева.

По словам ясновидящей, все переклады относятся к черной магии.

«В большинстве таких ритуалов задействована энергия кладбища. Колдуны подыскивают могилу и совершают с ее участием ритуалы. Как на живых делаются переклады, так и на мертвых», — добавила она.

На переклад, продолжила Алиева, всегда берутся дорогие вещи — золото, шубы.

«Иногда в секонд-хендах люди находят в карманах мешочки с золотом, кем-то оставленные. Делают страшные вещи на здоровье. Могут попросить мастера переложить онкологию. Не все берутся за такое, но некоторые не брезгуют. Люди потом умирают от такого переклада», — заключила ясновидящая.

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