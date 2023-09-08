«Наказана за распутство»: экстрасенс рассказала, кому грозит венец безбрачия

Каждая девушка мечтает о любви и семейном счастье. Но бывает, что, несмотря на множество попыток, выйти замуж никак не удается. Депрессия, боль и обида на жизнь ведут женщин в кабинеты психологов, но проблема может крыться совершенно в другом.

Экстрасенс Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» об эзотерической причине одиночества. По ее словам, женщина может остаться одинокой на всю жизнь из-за венца безбрачия.

«Венец безбрачия можно определить, если женщина долго не выходит замуж. Когда к ней вообще не липнут мужчины. Бывает и такое — с девушкой встречаются мужчины. День, два, три, неделя, но потом они от нее отходят. Все это признаки венца безбрачия», — отметила Алиева.

Экстрасенс добавила, что иногда сама женщина отталкивает мужчин. Сильные, волевые девушки часто остаются одинокими, и со временем это переходит в венец безбрачия.

Он передается и по роду, подчеркнула Алиева. Она также подчеркнула, что и высшие силы могут наказать женщину одиночеством.

«Если она кого-то сильно обидела, то ее либо прокляли, либо наслали венец безбрачия. Обычно высшие силы так и наказывают — через проклятие», — убеждена экстрасенс.

По словам Инессы Алиевой, наказание также может ждать женщину за распутный образ жизни и за игру чувствами мужчин.

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