«Чертили в знак клятвы»: ясновидящая объяснила значение загадочных ведьмовских кругов на полях

Экстрасенс Инна Мишина рассказала, могут ли такие ведьмовские круги нести опасность для простых людей.

«В первую очередь круг — это защита. Круг могли создать из самих ведьм. Были шабаши, где они стояли в кругу и проводили ритуалы. Круг — он всегда защитный. Он является ведьмовской территорией и защитой. Тот, кто вступит в этот круг, может пострадать», — заявила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам ясновидящей, ведьмы ограждали себе территорию, на которой проводились магические практики для того, чтобы никто чужой в нее не вторгался.

«Соответственно, эти круги опасны, независимо от выложенных трав, грибов, очерчены они мелком или кровью. Это территория, на которой работает сама ведьма. На шабашах могли делать круги из огня, в которых чувствовали себя одним целым. В нем ведьмы обращаются к высшим силам, с которыми работают», — пояснила эксперт.

Также ясновидящая отметила, что существует разница между ведьмой и ведуньей.

«Ведьма — злой человек, который должен делать зло, а ведунья — светлый человек, который может очищать и совершать добрые поступки. В старину также чертили круги в знак клятвы. Ведьма клялась, что не будет делать добро людям, так как это считалось самым страшным поступком», — добавила Мишина.

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