«Теперь мы спасем мир»: сильнейшая провидица России рассказала, когда изобретут лекарство от всех болезней

Уже не один век ученые всего мира пытаются создать лекарственные препараты от всех неизлечимых болезней. Некоторые даже надеются раскрыть секрет долголетия. Но удастся ли человечеству когда-нибудь приблизиться к тайнам вечной молодости и искоренить страшные недуги?

Ответ на эти вопросы в своем сне увидела сильнейшая провидица России Инна Мишина. Ясновидящая поделилась, что лекарство от всех болезней, эдакий «эликсир жизни и молодости», может быть изобретен уже в 2025-м году.

«Я видела, что лежат люди, как я поняла по их состоянию и внешнему виду, тяжелобольные. Им вводится какое-то лекарство, его прямо очень много. Люди после него встают от болезни, они исцелились и как-то даже похорошели, стали красивее и моложе», — поделилась Мишина с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, через несколько лет российские ученые смогут разработать лекарственное средство, способное вылечить не только онкологические заболевания, но и разные неизлечимые на сегодняшний день болезни.

Кроме того, подчеркнула ясновидящая, разработанный препарат позволит увеличить продолжительность и улучшить качество жизни. Она даже увидела, как произойдет после изобретения этого лекарства.

«Я видела, как к больным заходит врач и говорит: «Все, протестировали. Теперь мы спасем мир». Думаю, что скоро наука придет к тому, что найдут средство для долголетия. Люди с помощью этого лекарства смогут прожить более долгую и счастливую жизнь», — добавила Мишина.

Ранее ясновидящая предсказала поразительные изменения, которые ждут Россию в ближайшие годы.