Четверг в Московском регионе может стать самым теплым с начала года

Четверг в столичном регионе может стать самым теплым днем с начала текущего года, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА Новости .

Так, по словам метеоролога, сегодня в Москве ожидается от семи до девяти градусов тепла, а в Подмосковье — от шести до одиннадцати градусов тепла.

Ветер будет южный со скоростью от одного до шести метров в секунду. Михаил Леус пояснил, что погоду в столице в этот день сформирует периферия антициклона.

Синоптик добавил, что осадков сегодня не ожидается, а атмосферное давление составит семьсот пятьдесят два миллиметра ртутного столба.

Ранее метеоролог Александр Ильин рассказал о погоде в Московском регионе до конца месяца.