Метеоролог Ильин рассказал о погоде в Московском регионе во второй половине месяца

По словам метеоролога Александра Ильина, вторая половина текущего месяца в Московском регионе будет довольно теплой и сухой. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что при этом снег станет лежать еще долго, поскольку его поверхность имеет сильную отражательную способность, поэтому из-за солнца он не тает.

Синоптик уточнил, что таяние снега начнется с приходом дождей.

По его мнению, показатели средней температуры во второй половине марта превысят норму на один-три градуса. Таким образом, днем температура воздуха будет составлять +5-10 °С, также ночью не прогнозируется заморозков.

Метеоролог пояснил, что исключать морозы также нельзя, но особых катаклизмов ждать не стоит. Кроме того, осадки можно будет наблюдать в начале будущей недели.