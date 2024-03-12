Четвертую школу капитально отремонтируют в Сергиевом Посаде к новому учебному году

В Сергиевом Посаде на улице Дружбы продолжается капитальный ремонт школы № 4, его проводят в рамках президентской программы, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Завершить работы планируют к началу нового учебного года.

На данный момент строители заканчивают выполнять демонтажные работы. В ходе ремонта им предстоит обновить фасад здания, кровлю и входные группы, заменить окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование. Помимо этого, ремонт проведут и во внутренних помещениях, в них также установят новую мебель и оборудование.

«Обновление здания школы поможет обеспечить детям в нашем районе возможность обучаться в новом учреждении, оборудованном по последним стандартам образования. Планирую отдать свою дочь в 5 класс. Ждем открытия», — поделилась жительница Сергиево-Посадского округа Анна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.