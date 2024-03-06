Четыре человека погибли из-за пожара в частном доме в Зеленограде

Спасатели в ходе тушения вспыхнувшего среди ночи в Зеленограде пожара обнаружили тело четвертого погибшего, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Сообщается, что пламя в одноэтажном доме вспыхнуло после часа ночи среды, 6 марта. На место сразу были вызваны пожарные, которыми в горящем жилище были найдены один сгоревший и двое с признаками жизни. Последние позже скончались на руках у медиков.

По сообщениям пресс-службы МЧС, в настоящее время пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Мероприятия по пожаротушению продолжаются.

Из-за существовавшей угрозы переброса пламени на соседний дом из него были спешно эвакуированы три человека.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве замкнул старый холодильник, в пожаре угорели пожилая учительница с сыном.