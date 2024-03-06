В Новой Москве замкнул старый холодильник: в пожаре угорели пожилая учительница с сыном

В ряде пабликов в соцсетях сообщается об трагическом инциденте, произошедшем вечером во вторник, 5 марта, в поселке Кокошкино Новомосковского АО Москвы. Там в одной из квартир короткое замыкание словил старенький холодильник, после чего начался пожар.

Как передает сетевое издание Readovka, пока пожарные ехали на вызов квартира на втором этаже дома сгорела полностью. В жилище в это время находились пенсионерка и ее сын. В результате произошедшего, оба не выжили.

По словам местных жителей, бабушка и ее сын погибли, надышались угарным газом.

Уточняется, что погибшая пожилая женщина ранее работала учительницей и ее хорошо знал весь поселок. В настоящее время пожар потушен, идет проливка помещений.

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